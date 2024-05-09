Украина и Ирландия договорились начать работу над соглашением по безопасности

"Нейтралитет Ирландии не означает пренебрежения к справедливости и восстановлению мира. Во время нашего разговора премьер-министр Ирландии Саймон Харрис подтвердил свое участие в Саммите мира", - сообщил он.

Зеленский заявил, что благодарен Ирландии за ее гуманитарную и логистическую поддержку. Они также обсудили дальнейшее сотрудничество в области гуманитарного разминирования.

"Мы договорились направить наши команды, чтобы как можно скорее начать работу над двусторонним соглашением по безопасности на основе Вильнюсской декларации G7", - подчеркнул президент.