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Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю, - Зеленський

Фото: прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю між країнами. Вони стосуються медицини, сільського господарства, гуманітарної допомоги та культури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

"На сьогодні ми погодили зі стороною наших сьогоднішніх гостей, з Індією погодили чотири документи в цей історичний візит прем'єр-міністра Моді між Україною та Індією", - сказав глава держави.

Зеленський уточнив, що це медична сфера, співпраця в аграрному напрямку, гуманітарні відносини та культура.

"І підготовлена спільна заява за змістом візиту прем'єр-міністра і щодо розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими країнами та військово-технічна співпраця. Все це має зміцнюватися", - наголосив президент.

Відомо, що Україна та Індія погодили:

  • Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Індія щодо індійської гуманітарної грантової допомоги для реалізації ефективності розвитку громад:
  • Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Індія про співпрацю в галузі сільського господарства та харчової промисловості;
  • Програму культурного співробітництва на 2024-2028 роки;
  • Меморандум про взаєморозуміння між державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Центральною інспекцією з контролю за стандартами лікарських засобів МОЗ Індії.

 

Візит Моді до Києва

Сьогодні, 23 серпня, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до Києва. Цей візит глави індійського уряду до України став першим в історії двосторонніх відносин.

Моді у Києві зустрівся з індійською спільнотою, вшанував пам'ять українських дітей, які загинули внаслідок російського вторгнення. Також прем'єр Індії зустрівся з президентом Володимир Зеленським.

Детальніше про те, чому прем’єр Індії приїхав до України та як це вплине на війну - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийІндія