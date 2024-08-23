Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю, - Зеленський

"На сьогодні ми погодили зі стороною наших сьогоднішніх гостей, з Індією погодили чотири документи в цей історичний візит прем'єр-міністра Моді між Україною та Індією", - сказав глава держави.

Зеленський уточнив, що це медична сфера, співпраця в аграрному напрямку, гуманітарні відносини та культура.

"І підготовлена спільна заява за змістом візиту прем'єр-міністра і щодо розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими країнами та військово-технічна співпраця. Все це має зміцнюватися", - наголосив президент.

Відомо, що Україна та Індія погодили: