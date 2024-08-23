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Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве, - Зеленский

Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве между странами. Они касаются медицины, сельского хозяйства, гуманитарной помощи и культуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"На сегодняшний день мы согласовали со стороной наших сегодняшних гостей, с Индией согласовали четыре документа в этот исторический визит премьер-министра Моди между Украиной и Индией", - сказал глава государства.

Зеленский уточнил, что это медицинская область, сотрудничество в аграрном направлении, гуманитарные отношения и культура.

"И подготовлено совместное заявление по содержанию визита премьер-министра и по развитию стратегического партнерства между нашими странами, торговли между нашими странами и военно-техническое сотрудничество. Все это должно укрепляться", - подчеркнул президент.

Известно, что Украина и Индия согласовали:

  • Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Индия по поводу индийской гуманитарной грантовой помощи для реализации эффективности развития общин:
  • Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Индия о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности;
  • Программу культурного сотрудничества на 2024-2028 годы;
  • Меморандум о взаимопонимании между государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Центральной инспекцией по контролю за стандартами лекарственных средств Минздрава Индии.

 

Визит Моди в Киев

Сегодня, 23 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в Киев. Этот визит главы индийского правительства в Украину стал первым в истории двусторонних отношений.

Моди в Киеве встретился с индийским сообществом, почтил память украинских детей, погибших в результате российского вторжения. Также премьер Индии встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Детальнее о том, почему премьер Индии приехал в Украину и как это повлияет на войну - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийИндия