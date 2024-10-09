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Україна та Хорватія підписали безпекову угоду: про що домовилися

Фото: президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та Хорватія уклали угоду про довгострокову підтримку і співпрацю. Її підписали президент України Володимир Зеленський та прем’єр Хорватії Андрей Пленкович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Угода з Хорватією, як й інші безпекові угоди України, буде діяти протягом 10 років. Цією угодою Хорватія закріплює свій обов'язок підтримувати Україну до перемоги у війні.

Серед іншого йдеться про співпрацю між оборонно-промисловими комплексами двох країн, перспективи спільного оборонного виробництва та локалізацію проєктів в Україні. Країни також вивчатимуть можливості зміцнення взаємодії у сфері цифрової стійкості й кібербезпеки та обмінюватимуться розвідувальними даними.  

Важливим також є гуманітарне розмінування. Хорватія виділила на цей напрям вже понад 10 млн євро та продовжить надавати обладнання й ділитися знаннями. 

В угоді йдеться також про сфери протимінної діяльності, догляд за ветеранами та судове переслідування за тяжкі злочини, оскільки Хорватія має свій досвід, пов’язаний з війною. 

Також в угоді містяться пункти, що стосуються допомоги в гуманітарній, енергетичній, правовій і науковій сферах. Крім того, Хорватія сприятиме притягненню Росії до відповідальності, відшкодуванню збитків, завданих агресією, і чинитиме санкційний тиск. Хорватія зобов'язується підтримувати вступ України до ЄС та НАТО.

Нагадаємо, Хорватія допомагає Україні з початку російської агресії у 2014 році. Загальна сума допомоги з лютого 2022 року становить близько 300 млн євро, країна надала 11 оборонних пакетів. 

Варто додати, що Україна вже уклала безпекові угоди з понад 20 країнами, серед яких США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Нідерланди та інші європейські держави.

 

Фото: Зеленський та Пленкович підписали безпекову угоду (president gov ua)

Візит Зеленського у Хорватію

Сьогодні, 9 жовтня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський поїхав до Хорватії. Він візьме участь у третьому саміті "Україна - Південно-Східна Європа".

Глава держави вже зустрівся з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Вони обговорили оборонну допомогу і співпраця, гуманітарне розмінування, реабілітацію дітей та поранених воїнів, відбудову України, європейську інтеграцію України.

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