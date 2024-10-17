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Україна та Греція підписали безпекову угоду: Афіни допоможуть навчати пілотів F-16

Фото: Україна та Греція підписали безпекову угоду (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна підписала безпекову угоду з Грецією сьогодні, 17 жовтня. Завдяки цьому рішенню Афіни візьмуть участь в навчанні українських пілотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал українського президента Володимира Зеленського.

"Сьогодні з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Від початку повномасштабного російського вторгнення Греція надає Україні військову допомогу, зокрема матеріально-технічну та навчальну", - повідомив Зеленський.

Він зауважив, що Греція готова забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби нашої держави й надалі.

"Вона надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки наших пілотів і технічного персоналу для літаків F-16. Дякую Греції за всю допомогу, за всі можливості для захисту нашої країни та її людей!", - підсумував президент.

 

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, що від цього року України почала підписувати з країнами-партнерами так звані безпекові угоди. Вони зокрема передбачають широкий спектр заходів підтримки України. Зокрема, військову, економічну допомогу, а також політичну підтримку.

Крім загальних положень, кожна з країн-партнерів також надає Україні індивідуальні зобов'язання, що відповідають її можливостям і потенціалу.

На сьогодні Україна уклала угоди про гарантії безпеки з більш як 15 європейськими державами та Сполученими Штатами. До числа країн-партнерів увійшли Великобританія, Норвегія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Хорватія та Ісландія.

Зокрема наприкінці червня Україна і Європейський союз підписали угоду про гарантії безпеки.

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