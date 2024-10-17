Україна та Греція підписали безпекову угоду: Афіни допоможуть навчати пілотів F-16

"Сьогодні з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Від початку повномасштабного російського вторгнення Греція надає Україні військову допомогу, зокрема матеріально-технічну та навчальну", - повідомив Зеленський.

Він зауважив, що Греція готова забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби нашої держави й надалі.

"Вона надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки наших пілотів і технічного персоналу для літаків F-16. Дякую Греції за всю допомогу, за всі можливості для захисту нашої країни та її людей!", - підсумував президент.