Украина и Греция подписали соглашение о безопасности: Афины помогут обучать пилотов F-16

Украина подписала соглашение о безопасности с Грецией сегодня, 17 октября. Благодаря этому решению Афины примут участие в обучении украинских пилотов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского президента Владимира Зеленского.
"Сегодня с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. С начала полномасштабного российского вторжения Греция оказывает Украине военную помощь, в том числе материально-техническую и обучающую", - сообщил Зеленский.
Он отметил, что Греция готова обеспечивать наиболее насущные оборонные потребности нашего государства и дальше.
"Она будет предоставлять дополнительные ресурсы для ускорения подготовки наших пилотов и технического персонала для самолетов F-16. Спасибо Греции за всю помощь, за все возможности для защиты нашей страны и ее людей!", - подытожил президент.
Напомним, что с этого года Украина начала подписывать со странами-партнерами так называемые договоры безопасности. Они предусматривают широкий спектр мер поддержки Украины. В частности, военная, экономическая помощь, а также политическая поддержка.
Кроме общих положений, каждая из стран-партнеров также предоставляет Украине индивидуальные обязательства, отвечающие ее возможностям и потенциалу.
Сегодня Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности с более чем 15 европейскими государствами и Соединенными Штатами. В число стран-партнеров вошли Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция, Хорватия и Исландия.
В частности, в конце июня Украина и Европейский союз подписали соглашение о гарантиях безопасности.
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