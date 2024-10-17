Україна та Греція підписали безпекову угоду: Афіни допоможуть навчати пілотів F-16
Україна підписала безпекову угоду з Грецією сьогодні, 17 жовтня. Завдяки цьому рішенню Афіни візьмуть участь в навчанні українських пілотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал українського президента Володимира Зеленського.
"Сьогодні з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Від початку повномасштабного російського вторгнення Греція надає Україні військову допомогу, зокрема матеріально-технічну та навчальну", - повідомив Зеленський.
Він зауважив, що Греція готова забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби нашої держави й надалі.
"Вона надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки наших пілотів і технічного персоналу для літаків F-16. Дякую Греції за всю допомогу, за всі можливості для захисту нашої країни та її людей!", - підсумував президент.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, що від цього року України почала підписувати з країнами-партнерами так звані безпекові угоди. Вони зокрема передбачають широкий спектр заходів підтримки України. Зокрема, військову, економічну допомогу, а також політичну підтримку.
Крім загальних положень, кожна з країн-партнерів також надає Україні індивідуальні зобов'язання, що відповідають її можливостям і потенціалу.
На сьогодні Україна уклала угоди про гарантії безпеки з більш як 15 європейськими державами та Сполученими Штатами. До числа країн-партнерів увійшли Великобританія, Норвегія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Хорватія та Ісландія.
Зокрема наприкінці червня Україна і Європейський союз підписали угоду про гарантії безпеки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.