Украина и Греция подписали соглашение о безопасности: Афины помогут обучать пилотов F-16

Украина подписала соглашение о безопасности с Грецией сегодня, 17 октября. Благодаря этому решению Афины примут участие в обучении украинских пилотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского президента Владимира Зеленского.

"Сегодня с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. С начала полномасштабного российского вторжения Греция оказывает Украине военную помощь, в том числе материально-техническую и обучающую", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что Греция готова обеспечивать наиболее насущные оборонные потребности нашего государства и дальше.

"Она будет предоставлять дополнительные ресурсы для ускорения подготовки наших пилотов и технического персонала для самолетов F-16. Спасибо Греции за всю помощь, за все возможности для защиты нашей страны и ее людей!", - подытожил президент.