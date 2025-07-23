Україна та Франція затримали адміністратора російськомовного форуму для кіберзлочинців

Зазначається, що затриманий - адміністратор "xss.is", російськомовного форуму для кіберзлочинців, який вважається одним із найвпливовіших у світі. На ньому зареєстровано понад 50 тисяч користувачів.

Форум слугував ключовим ринком для викрадених даних, інструментів злому та незаконних послуг. Також на ньому розгорнули діяльність деякі з найактивніших та найнебезпечніших кіберзлочинних мереж світу - вони вели там рекламну та вербувальну діяльність.

Підозрюваного затримали в Києві 22 липня у рамках спецоперації з ліквідації злочинної кіберінфраструктури. Відомо, що адміністратор форуму заробив завдяки своїй діяльності не менше семи мільйонів євро.

Підозрюваний був не просто технічним оператором. Понад 20 років він виступав, як довірена третя сторона - вирішував суперечки, гарантував безпеку транзакцій та керував службою приватних повідомлень thesecure.biz.

Розслідування його діяльності почалося з 2021 року, а у вересні 2024 року почалася оперативна фаза спецоперації в Україні. На місцях були розгорнуті французькі правоохоронці, за підтримки Європолу створили віртуальний командний пункт. Розслідування вели:

з боку Франції: прокуратура Парижа (Parquet de Paris - JUNALCO), французька поліція - префектура поліції Парижа (Police française - Préfecture de Police de Paris - Brigade de lutte contre la cybercriminalité)

Україна: Генеральна прокуратура України (Офіс Генерального прокурора України), Служба безпеки України – Департамент боротьби з кіберзлочинністю (Служба безпеки України - Кібердепартамент)

"Європол надавав важливу оперативну та аналітичну підтримку протягом усього розслідування, сприяючи обміну інформацією та координації між французькою поліцією та українською владою. Європол також допоміг у картуванні інфраструктури кіберзлочинців та пов’язуванні підозрюваного з іншими основними учасниками зловмисної діяльності", - сказано у повідомленні.

Фото: момент затримання кіберзлочинця (europol.europa.eu)