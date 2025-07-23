Украина и Франция задержали администратора русскоязычного форума для киберпреступников

Отмечается, что задержанный - администратор "xss.is", русскоязычного форума для киберпреступников, который считается одним из самых влиятельных в мире. На нем зарегистрировано более 50 тысяч пользователей.

Форум служил ключевым рынком для похищенных данных, инструментов взлома и незаконных услуг. Также на нем развернули деятельность некоторые из самых активных и опасных киберпреступных сетей мира - они вели там рекламную и вербовочную деятельность.

Подозреваемого задержали в Киеве 22 июля в рамках спецоперации по ликвидации преступной киберинфраструктуры. Известно, что администратор форума заработал благодаря своей деятельности не менее семи миллионов евро.

Подозреваемый был не просто техническим оператором. Более 20 лет он выступал, как доверенная третья сторона - решал споры, гарантировал безопасность транзакций и руководил службой частных сообщений thesecure.biz.

Расследование его деятельности началось с 2021 года, а в сентябре 2024 года началась оперативная фаза спецоперации в Украине. На местах были развернуты французские правоохранители, при поддержке Европола создали виртуальный командный пункт. Расследование вели:

со стороны Франции: прокуратура Парижа (Parquet de Paris - JUNALCO), французская полиция - префектура полиции Парижа (Police française - Préfecture de Police de Paris - Brigade de lutte contre la cybercriminalité)

Украина: Генеральная прокуратура Украины (Офис Генерального прокурора Украины), Служба безопасности Украины - Департамент борьбы с киберпреступностью (Служба безопасности Украины - Кибердепартамент)

"Европол оказывал важную оперативную и аналитическую поддержку в течение всего расследования, способствуя обмену информацией и координации между французской полицией и украинскими властями. Европол также помог в картировании инфраструктуры киберпреступников и связывании подозреваемого с другими основными участниками злонамеренной деятельности", - сказано в сообщении.

Фото: момент задержания киберпреступника (europol.europa.eu)