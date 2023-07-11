Україна та Франція підписали угоду про військову допомогу: що передбачає

Також завдяки підписаній угоді буде спрощено процес закупівлі та постачання зброї Україні буде спрощено. Окрім цього, за словами Резнікова, було закладено підгрунтя для спільного виробництва запасних частин і технічного обслуговування іноземного озброєння і техніки.

"Сьогодні у Вільнюсі ми підписали угоду між міністерствами оборони України та Франції. Військова допомога Україні збільшиться на 170 млн євро; процес закупівлі та постачання зброї Україні буде спрощено... Дякую моєму колезі Себастьяну Лекорню", - написав Резніков.

Варто зауважити, що раніше Резніков повідомляв про те що підпише з французьким колегою Себастьяном Лекорню угоду про підготовку пілотів на винищувачах F-16.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Зазначимо, що Зеленський вже прибув до Вільнюса на саміт НАТО. На ньому Київ хоче отримати запрошення приєднатися до Альянсу.

Водночас посол Литви в НАТО Дейвидас Матульоніс вважає, що Україна не отримає запрошення під час саміту. Проте на ньому буде визначено чіткішу процедуру, за яких умов Україна може його отримати.

Окрім запрошення до членства в НАТО, Україна хоче отримати гарантії безпеки від Заходу на період, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

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