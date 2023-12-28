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Україна та Франція нарощують співпрацю у галузі протиповітряної оборони

Фото: французький ЗРК Crotale (thalesgroup.com)
Автор: Тетяна Степанова

Україна та Франція нарощують співпрацю у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як повідомляється, заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час зустрічі із делегацією Сенату Франції подякував французькій стороні за участь у коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони України.

Установче засідання цієї коаліції відбулось у Берліні під головуванням Франції та Німеччини.

За словами Гаврилюка, у рамках діяльності коаліції Міноборони розраховує на додаткове постачання сучасних систем ППО та ракет до них.

"Нам необхідні додаткові зенітні керовані ракети та засоби радіолокаційної розвідки, у першу чергу для виявлення та знищення ворожих балістичних ракет", - зазначив заступник міністра.

Він також наголосив на зацікавленості у підготовці українських військових пілотів на території Франції, зокрема у збільшенні місць підготовки технічного та допоміжного персоналу для обслуговування літаків західного типу.

Допомога Україні від Франції 

З моменту широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, Франція є однією з європейських країн, що надає активну фінансову та військову підтримку нашій країні.

Нещодавно повідомлялось, що пілоти Збройних сил України наступного року почнуть прибувати до Франції для проходження навчання в рамках військової допомоги.

Місяць тому уряд Франції заявив про наміри виділити ще 200 млн євро у фонд підтримки України, що дозволить українській армії продовжувати закупівлі французької техніки.

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