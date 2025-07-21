Україна та Франція готуються укласти угоду про стратегічне партнерство, - Сибіга

"Сьогодні було підписано два документи. Один з них - декларація про наміри співпраці у стратегічно важливих секторах, зокрема у сферах критично важливої сировини, енергетики та високих технологій", - сказав Сибіга.

За його словами, підписання цих документів - важливий крок на шляху до угоди про стратегічне партнерство, яку Україна та Франція планують укласти під час засідання міжурядової комісії у Києві.

Глава МЗС України подякував Франції за військову допомогу, загальний обсяг якої досяг 8 млрд євро.

Він також розповів, що детально обговорив із Барро розвиток оборонної співпраці, зокрема у сферах протиповітряної оборони, далекобійних озброєнь та дронів.

Сибіга зазначив, що українська оборонна промисловість вже є одним з ключових факторів безпеки не лише України, а й всієї євроатлантичної спільноти.

"Ми швидко масштабуємо виробництво, але потребуємо додаткових ресурсів. Ми здатні виробити на 6 млрд більше дронів, зокрема дуже ефективних дронів-перехоплювачів. Домовилися працювати разом над пошуком відповідних ресурсів з різноманітних джерел", - повідомив міністр.

Він додав, що цими днями французькі оборонні компанії беруть участь в українсько-французькому оборонному форумі в Києві.

"Очікуємо на реалізацію нових ініціатив, спільного виробництва дронів, систем ППО, ракетного озброєння, а також локалізації виробництва в Україні", - зазначив Сибіга.