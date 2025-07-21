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Украина и Франция готовятся заключить соглашение о стратегическом партнерстве, - Сибига

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и Франция готовятся к заключению соглашения о стратегическом партнерстве. Страны усиливают оборонное сотрудничество, в частности в сфере ПВО, дронов и ракет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро в Киеве.

"Сегодня было подписано два документа. Один из них - декларация о намерениях сотрудничества в стратегически важных секторах, в частности в сферах критически важного сырья, энергетики и высоких технологий", - сказал Сибига.

По его словам, подписание этих документов - важный шаг на пути к соглашению о стратегическом партнерстве, которое Украина и Франция планируют заключить во время заседания межправительственной комиссии в Киеве.

Глава МИД Украины поблагодарил Францию за военную помощь, общий объем которой достиг 8 млрд евро.

Он также рассказал, что подробно обсудил с Барро развитие оборонного сотрудничества, в частности в сферах противовоздушной обороны, дальнобойных вооружений и дронов.

Сибига отметил, что украинская оборонная промышленность уже является одним из ключевых факторов безопасности не только Украины, но и всего евроатлантического сообщества.

"Мы быстро масштабируем производство, но нуждаемся в дополнительных ресурсах. Мы способны произвести на 6 млрд больше дронов, в частности очень эффективных дронов-перехватчиков. Договорились работать вместе над поиском соответствующих ресурсов из различных источников", - сообщил министр.

Он добавил, что на днях французские оборонные компании участвуют в украинско-французском оборонном форуме в Киеве.

"Ожидаем реализации новых инициатив, совместного производства дронов, систем ПВО, ракетного вооружения, а также локализации производства в Украине", - отметил Сибига.

 

Помощь Украине от Франции

Напомним, Франция является одним из основных союзников Украины. Она уже предоставила украинским воинам легкие танки AMX-10RC, САУ Caesar и много другой военной техники.

В частности, в феврале этого года стало известно, что Украина получила от Франции первые истребители Mirage 2000. Они уже помогают защищать небо Украины от российских атак.

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