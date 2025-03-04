Україна та Європа найближчим часом підготують план для сталого миру, - Зеленський

За словами Зеленського, він провів гарну телефонну розмову з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем. Президент розповів про саміт у Лондоні - теми порядку денного та рішення.

Глава української держави наголосив, що для України важливо, щоб ті, хто не брав участі в саміті, були поінформовані.

"Працюємо над планом дій, який наблизить нас до сталого миру і гарантій безпеки. Це має бути скоординоване бачення реально всієї Європи, всіх партнерів. Документ буде готовий найближчим часом. Ми поділимося ним з кожним союзником. Справедливий, чесний мир є нашою спільною метою", - додав Зеленський.

Він подякував хорватському народу за підтримку України.