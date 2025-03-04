Україна та Європа найближчим часом підготують план для сталого миру, - Зеленський

Україна та Європа розробляють план дій для досягнення сталого миру. Він буде готовий найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в соцмережі X.
За словами Зеленського, він провів гарну телефонну розмову з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем. Президент розповів про саміт у Лондоні - теми порядку денного та рішення.
Глава української держави наголосив, що для України важливо, щоб ті, хто не брав участі в саміті, були поінформовані.
"Працюємо над планом дій, який наблизить нас до сталого миру і гарантій безпеки. Це має бути скоординоване бачення реально всієї Європи, всіх партнерів. Документ буде готовий найближчим часом. Ми поділимося ним з кожним союзником. Справедливий, чесний мир є нашою спільною метою", - додав Зеленський.
Він подякував хорватському народу за підтримку України.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на вихідних брав участь у неформальному саміті, який відбувся в Лондоні. Під час заходу лідери низки країн НАТО обговорили завершення війни Росії проти України.
Після саміту прем'єр Британії Кір Стармер заявив про те, що Європа має намір співпрацювати зі США доти, доки не буде розроблено спільний план із завершення війни.
Детально про саміт - у матеріалі РБК-Україна.
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