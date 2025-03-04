Украина и Европа в ближайшее время подготовят план для устойчивого мира, - Зеленский

Украина и Европа разрабатывают план действий для достижения устойчивого мира. Он будет готов в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в соцсети X.
По словам Зеленского, он провел хороший телефонный разговор с премьером Хорватии Андреем Пленковичем. Президент рассказал о саммите в Лондоне - темах повестки дня и решениями.
Глава украинского государства подчеркнул, что для Украины важно, чтобы те, кто не участвовал в саммите, были проинформированы.
"Работаем над планом действий, который приблизит нас к устойчивому миру и гарантиям безопасности. Это должно быть скоординированное видение реально всей Европы, всех партнеров. Документ будет готов в ближайшее время. Мы поделимся им с каждым союзником. Справедливый, честный мир является нашей общей целью", - добавил Зеленский.
Он поблагодарил хорватский народ за поддержку Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на выходных участвовал в неформальном саммите, который состоялся в Лондоне. В ходе мероприятия лидеры ряда стран НАТО обсудили завершение войны России против Украины.
После саммита премьер Британии Кир Стармер заявил о том, что Европа намерена сотрудничать с США до тех пор, пока не будет разработан совместный план по завершению войны.
Детально о саммите - в материале РБК-Украина.
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