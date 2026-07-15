Україна та ЄС зробили крок до Drone Deal, це не обмежиться дронами

Президент України Володимир Зеленський і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали Лист про наміри щодо стратегічного промислового партнерства, який має стати основою майбутньої оборонної угоди.

За словами Зеленського, це історичний крок у розвитку відносин між Україною та ЄС.

"Ми зробили дуже багато для інтеграції оборонних спроможностей та виробництв із європейськими. Українська армія й український ОПК уже є складовою захисту всієї Європи. Сьогодні з'явився перший документ, що стане основою Drone Deal - великої оборонної угоди між Україною та Європейським Союзом", - сказав президент.

Він також повідомив, що Україна очікує фінансової підтримки ЄС для реалізації антибалістичної програми, започаткованої 13 липня у Франції.

Після дронів - ракети та ППО

Президентка Єврокомісії заявила, що нове партнерство передбачає створення спільних підприємств, передачу технологій, обмін досвідом та інвестиції в українську оборонну промисловість.

"Мета полягає в тому, щоб об'єднати найкращі напрацювання екосистем безпілотників України та ЄС", - наголосила вона.

За словами фон дер Ляєн, Україна має унікальний бойовий досвід використання новітніх технологій, тоді як Європейський Союз здатний швидко масштабувати їхнє виробництво.

Вона зазначила, що після погодження Drone Deal ЄС розгляне можливість застосувати таку саму модель співпраці і до виробництва іншої оборонної продукції, зокрема ракет та систем протиповітряної оборони.

Крім того, сторони планують поглибити інтеграцію оборонних галузей, гармонізувати стандарти, усунути бар'єри на ринку та зміцнити ланцюги постачання критично важливих компонентів.

ЄС виділив Україні ще 1 млрд євро

Окремо президентка Єврокомісії оголосила про новий пакет військової допомоги.

За її словами, сьогодні Європейський Союз виділив Україні ще 1 млрд євро на закупівлю дронів у межах Кредиту на підтримку України на 2026-2027 роки.

Фон дер Ляєн нагадала, що 30 червня ЄС уже виділив 4 млрд євро на закупівлю безпілотників, а також нещодавно схвалив плани фінансування ще на 10 млрд євро для закупівлі дронів, ракет і винищувачів.

"Це лише початок", - підсумувала глава Єврокомісії.