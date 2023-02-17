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Україна та ЄС працюватимуть разом над збереженням лісів

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Україна, П'ятниця 17 лютого 2023 02:29
Україна та ЄС працюватимуть разом над збереженням лісів Фото: Україна та ЄС працюватимуть над збереженням лісів
Автор: Антон Малиновський

Україна та Європейський союз домовилися про спільну ініціативу збереження та примноження лісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

16 лютого Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець та Єврокомісар з питань навколишнього середовища, океанів та рибальства Віргініюс Сінкявічус відвідали селекційно-насіннєвий центр на Житомирщині, де узгодили плани збереження лісів.

Стрілець зазначив, що українська ініціатива з відтворення лісів повністю відповідає новій лісовій стратегії ЄС, яка передбачає висадку 3 млрд дерев до 2030 року. Він також наголосив, що ця ініціатива є частиною Стратегічного плану ООН щодо лісів на 2017-2030 роки, метою якого є збільшення площі лісів на 3%.

З свого боку, Сінкявічус зазначив, що лісогосподарські практики України є показовими для Європи. Україна продовжує закладати ліси на деокупованих територіях, де їх ущент спалили окупанти, а також виконувати довоєнну програму з заліснення.

Нагадаємо, що в 2021 році президент України Володимир Зеленський підписав указ про збереження і відновлення лісів. В рамках цієї програми за три роки мають висадити мільярд дерев.

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