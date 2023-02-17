Украина и ЕС будут работать вместе над сохранением лесов

Украина и Европейский союз договорились о совместной инициативе по сохранению и приумножению лесов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

16 февраля Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец и Еврокомиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниюс Синкявичюс посетили селекционно-семенной центр в Житомирской области, где согласовали планы сохранения лесов.

Стрелец отметил, что украинская инициатива по воспроизводству лесов полностью соответствует новой лесной стратегии ЕС, которая предусматривает высадку 3 млрд. деревьев до 2030 года. Он также подчеркнул, что эта инициатива является частью Стратегического плана ООН по лесам на 2017-2030 годы, целью которого является увеличение площади лесов на 3%.

Со своей стороны, Синкявичюс отметил, что лесохозяйственные практики Украины показательны для Европы. Украина продолжает закладывать леса на деоккупированных территориях, где их дотла сожгли оккупанты, а также выполнять довоенную программу по облесению.