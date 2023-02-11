UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна та ЄС потребують миру, але не на умовах Росії, - Бербок

Фото: Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Продиктований мир - протилежний справедливому миру і визнає право найсильнішого. Тому важливо і надалі підтримувати Україну

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

На щорічній зовнішньополітичній конференції Фонду Генріха Бьолля в Берліні міністр сказала, що Україна та Європа потребують завершення війни, але не шляхом нав’язування миру на умовах Росії.

"Продиктоване припинення вогню в нинішніх умовах, коли частина України окупована і продовжують летіти ракети та бомби, не є для миру в Україні, а для підкорення Української держави. Тому що відсутність війни не означає автоматично мир у свободі. Продиктований мир протилежний справедливому миру. Тому що така концепція миру, продиктованого миру, визнає право найсильнішого і тим самим порушує міжнародне право", - підкреслила глава МЗС.

Міністр наголосила на важливості продовження підтримки, адже "ми також несемо відповідальність за те, чого не робимо".

"Якщо доводиться вибирати між правильним і кривдним, між агресором і жертвами - то ми на боці закону і на боці народу. Тому що ми не приймаємо нічого в Європі чи будь-де ще у світі, де кордони пересуваються силою і де невимовні страждання завдаються мільйонам людей. Ми не погоджуємося з тим, що Володимир Путін хоче нав’язати нам логіку минулих століть, згідно з якою право найсильнішого має більше значення, ніж міжнародне право", - сказала дипломат.

Очільниця німецької дипслужби також сказала про необхідність на тлі порушення одною з найбільших країн світу міжнародного права більше інвестувати в інтегровану безпеку. Дипломат акцентувала під час виступу на питанні довіри до Німеччини як надійного партнера.

"Довіра наших партнерів до нашої країни є однією, можливо, навіть найважливішою валютою зовнішньої політики Німеччини… Для нас у Федеративній Республіці довіра є ключовою валютою", - заявила Бербок.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляла, що уряд Німеччини не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.

Також Бербок повідомила, що у Гаазі вона обговорить злочини, що вчиняє рф проти України, і винуватці мають бути покарані.

Читайте РБК-Україна в Google News
МИД Германии