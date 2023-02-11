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Украина и ЕС нуждаются в мире, но не на условиях России, - Бербок

Фото: Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Продиктованный мир - противоположен справедливому миру и признает право сильнейшего. Поэтому важно и дальше поддерживать Украину

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

На ежегодной внешнеполитической конференции Фонда Генриха Белля в Берлине министр сказала, что Украина и Европа нуждаются в завершении войны, но не путем навязывания мира на условиях России.

"Продиктованное прекращение огня в нынешних условиях, когда часть Украины оккупирована и продолжают лететь ракеты и бомбы, не для мира в Украине, а для покорения Украинского государства. Потому что отсутствие войны не означает автоматически мир в свободе. Продиктованный мир противоположен справедливому миру. Поэтому что такая концепция мира, продиктованного миру, признает право самого сильного и тем самым нарушает международное право", - подчеркнула глава МИД.

Министр отметила важность продолжения поддержки, ведь "мы также несем ответственность за то, чего не делаем".

"Если приходится выбирать между правильным и обидным, между агрессором и жертвами – то мы на стороне закона и на стороне народа. Потому что мы не принимаем ничего в Европе или где-нибудь еще в мире, где границы передвигаются силой и где невыразимые страдания наносятся миллионам. Мы не соглашаемся с тем, что Владимир Путин хочет навязать нам логику прошлых веков, согласно которой право сильнейшего имеет большее значение, чем международное право", - сказала дипломат.

Глава немецкой дипслужбы также сказала о необходимости на фоне нарушения одной из крупнейших стран мира международного права больше инвестировать в интегрированную безопасность. Дипломат акцентировала во время выступления на вопросе доверия к Германии как надежному партнеру.

"Доверие наших партнеров к нашей стране является одной, возможно, даже важнейшей валютой внешней политики Германии… Для нас в Федеративной Республике доверие является ключевой валютой", - заявила Бербок.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что правительство Германии не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2.

Также Бербок сообщила, что в Гааге она обсудит преступления, совершаемые РФ против Украины, и виновники должны быть наказаны.

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