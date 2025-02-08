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Україна та ЄС посилюють співпрацю у сфері гуманітарної допомоги

Фото: засідання Старших посадових осіб ЄС (SOM) у Брюсселі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

Україна та Європейський союз будуть посилювати співпрацю у питанні гуманітарної допомоги. Між сторонами було обговорено низку питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Зокрема, заступник голови ДСНС Володимир Демчук взяв участь у 5-му засіданні Старших посадових осіб ЄС (SOM) у Брюсселі. На зустрічі сторони обговорили наступне:

  • поєднання гуманітарної допомоги з відновленням України;
  • фінансування гуманітарних потреб на 2025 рік;
  • координацію підтримки з боку Європейського союзу.

Крім того, на окремій зустрічі з генеральним директором DG ECHO Мацєм Поповскі досягнуто домовленість щодо розширення співпраці, зокрема, у сфері безпеки цивільного населення.

 

"ДСНС України продовжує координувати міжнародну допомогу задля безпеки українців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що минулого місяця Європейський союз виділив на гуманітарну допомогу Україні та проєкти в Молдові для українських біженців 148 млн євро. Загальна сума гуманітарної допомоги ЄС досягла 1,1 млрд євро.

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Гуманітарна допомогаДСНСВійна в Україні