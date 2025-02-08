Україна та ЄС посилюють співпрацю у сфері гуманітарної допомоги

Нагадаємо, що минулого місяця Європейський союз виділив на гуманітарну допомогу Україні та проєкти в Молдові для українських біженців 148 млн євро. Загальна сума гуманітарної допомоги ЄС досягла 1,1 млрд євро.

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