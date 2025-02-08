Украина и ЕС усиливают сотрудничество в сфере гуманитарной помощи

Напомним, что в прошлом месяце Европейский союз выделил на гуманитарную помощь Украине и проекты в Молдове для украинских беженцев 148 млн евро. Общая сумма гуманитарной помощи ЕС достигла 1,1 млрд евро.

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