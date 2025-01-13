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ЄС виділив Україні 140 млн євро на гуманітарну допомогу: куди підуть гроші

Україна, Понеділок 13 січня 2025 14:32
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ЄС виділив Україні 140 млн євро на гуманітарну допомогу: куди підуть гроші Фото: ЄС виділив Україні 140 млн євро на гуманітарку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз виділив 148 млн євро на гуманітарну допомогу Україні та проекти в Молдові для українських біженців. Загальна сума гуманітарної допомоги ЄС досягла 1,1 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

"Оскільки агресивна війна Росії продовжує спустошувати Україну, близько 12,7 мільйона людей потребують термінової допомоги", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 140 млн євро виділено на гуманітарні проекти в Україні. Фінансування буде спрямовано на екстрену допомогу, включно з продовольством, житлом, чистою водою, охороною здоров'я та захистом у зимовий час. Ключовими пріоритетами є підтримка вразливого населення в сильно постраждалих від війни регіонах східної та південної України.

Крім того, 8 млн євро виділено на гуманітарні проєкти в Молдові. Підтримка буде зосереджена на наданні допомоги українським біженцям і приймаючим молдавським громадам

Комісар з готовності, управління кризами та рівності Аджа Лябіб 13 січня відвідає Україну, щоб підтримати зусилля ЄС з надання критичної допомоги. Під час візиту Лябіб, як очікується, зустрінеться з ключовими українськими лідерами, включно з президентом Володимиром Зеленським та високопосадовцями, щоб обговорити нагальні гуманітарні проблеми та стратегічний розподіл допомоги ЄС. Вона також зустрінеться з бенефіціарами гуманітарної допомоги ЄС і місцевими партнерами.

До прибуття до Києва комісар Лябіб уже відвідав центр ЄС Medevac у Жешуві, який допомагає Механізму цивільного захисту в медичній евакуації тяжкохворих пацієнтів з України та сусідніх країн. Близько 4000 пацієнтів були переведені в європейські лікарні для лікування з моменту створення системи в березні 2022 року.

Від початку російської агресії ЄС координував свою найбільшу операцію в рамках Механізму цивільного захисту ЄС, поставивши понад 150 тисяч тонн натуральної допомоги в Україну. ЄС також спрямував допомогу зі своїх запасів rescEU, включно з електрогенераторами, медичним обладнанням, тимчасовими притулками та станціями очищення води в Україну.

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