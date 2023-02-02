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Україна та ЄС підписали сьогодні два важливі документи

Фото: Україна та ЄС підписали сьогодні два важливі документи (kmu.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Україна та Європейський Союз підписали два важливі документи, котрі спрямовані покращити стратегічне партнерство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра України Дениса Шмигаля в Telegram.

За його словами, між Україною та ЄС було підписано меморандум щодо стратегічного партнерства у сфері відновлюваних газів, біометану, водню та інших синтетичних газів.

"Україна має надзвичайний потенціал у цій галузі, яка є майбутнім енергетики", - написав Шмигаль.

Окрім цього було підписано угоду щодо участі України в програмі ЄС "Єдиний ринок". Бюджет даної програми складає 4,2 млрд євро. При цьому одна з основних цілей - розвиток конкурентоспроможності бізнесу.

"Наша участь у цьому проекті сприятиме додатковій підтримці українських підприємців, які є фундаментом нашої економіки", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що чекає важливого рішення щодо членства в Європейському Союзі вже навесні, коли настане час оцінювати виконання ключових реформ.

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