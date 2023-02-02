Украина и ЕС подписали сегодня два важных документа

Украина и Европейский Союз подписали два важных документа, направленных на улучшение стратегического партнерства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
По его словам, между Украиной и ЕС был подписан меморандум о стратегическом партнерстве в сфере возобновляемых газов, биометана, водорода и других синтетических газов.
"Украина обладает чрезвычайным потенциалом в этой области, которая является будущим энергетики", - написал Шмигаль.
Кроме этого, было подписано соглашение об участии Украины в программе ЕС "Единый рынок". Бюджет данной программы составляет 4,2 млрд. евро. При этом одна из основных целей - развитие конкурентоспособности бизнеса.
"Наше участие в этом проекте будет способствовать дополнительной поддержке украинских предпринимателей, являющихся фундаментом нашей экономики", - заявил премьер.
Напомним, Зеленский также заявил, что ждет важного решения о членстве в Европейском Союзе уже весной, когда придет время оценивать выполнение ключевых реформ.
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