Відповідальна Стефанішина. Зеленський чекає навесні важливого рішення на шляху до членства в ЄС

Україна чекає важливого рішення на її шляху до членства в Європейському Союзі вже навесні, коли настане час оцінювати виконання ключових реформ.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Цей рік має стати тим часом, коли не залишиться жодних перешкод для початку переговорів щодо повноправного членства України в ЄС. Україна виконає свою частину роботи. Суспільство цього дуже хоче", - зазначив президент.

За його словами, уряд розпочне селф-скринінг, тобто змістовну оцінку того, в чому Україна вже достатньо наближена до Євросоюзу і над чим ще треба попрацювати, щоб законодавство нашої країни відповідало у конкретних галузях праву ЄС.

Зеленський зазначив, що напрацювання уряду у селф-скринінгу мають стати основою для національного плану щодо наближення до законодавства Євросоюзу. За координацію підготовки цього плану буде відповідальною міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Так само швидко, як ми працювали над набуттям статусу кандидата, ми повинні працювати і для адаптації правової реальності України до норм та практик ЄС. Важливого рішення ми очікуємо вже цієї весни. Завершується робота Ради та уряду щодо виконання семи рекомендацій. Відповідно, навесні прийде час для проміжної оцінки реалізації цих рекомендацій", - додав президент.

Він наголосив, що ментально Україна та ЄС вже разом, їхні інститути вже де-факто взаємодіють так, як між державою-членом та Євросоюзом. Але це залишилося підтвердити на політичному та юридичному рівнях.

"Ключовим кроком буде відкриття переговорів про членство. Я сподіваюся, що скоро ми зможемо оголосити і про цей крок", - додав глава держави.