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Україна та ЄС мають почати передвступні переговори до кінця цього року, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна розраховує розпочати передвступні переговори з Європейським Союзом до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час онлайн-виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС.

Україна розраховує на відчутні практичні результати Саміту Україна - ЄС, а також позитивну оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії, яка зробить можливим початок передвступних переговорів вже у 2023 році.

"Ми маємо високі очікування від Саміту Україна - ЄС 3 лютого та спільного засідання уряду України та коледжу ЄС напередодні Саміту. Ми розраховуємо на відчутні практичні результати обидвох подій", - сказав він.

Кулеба зазначив, що Україна фіналізує виконання рекомендацій Єврокомісії та розраховує на позитивну доповідь від неї цієї весни.

Міністр додав, що Україна також очікує включення позитивної оцінки своїх зусиль з виконання рекомендацій у підсумкову декларацію Саміту Україна - ЄС 3 лютого.

"Ми переконані, що передвступні переговори мають початися якнайшвидше після виконання Україною рекомендацій та позитивної оцінки Єврокомісії. Україна докладає максимум зусиль і я переконаний, що ми маємо почати передвступні переговори до кінця 2023 року. Жодні ігри чи вузькі політичні інтереси не мають стати на заваді", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна сподівається пройти шлях до вступу в ЄС за два роки.

До того ж, посол ЄС в Україні Матті Маасікас заявляв, що під час саміту Україна - ЄС планується обговорити початок переговорів щодо членства України.

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