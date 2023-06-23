Україна та чотири країни закликали ООН розслідувати постачання іранських дронів Росії

П’ять країн закликали генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша розслідувати передачу іранських дронів до Росії.
Про це оголосила постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
США, Франція, Велика Британія, Албанія й Україна виступили зі спільною заявою із закликом до генсека ООН провести розслідування військової співпраці Ірану і Росії, зокрема, щодо передачі дронів.
"Дії Росії та Ірану порушують Резолюцію 2231 РБ ООН. Ця резолюція забороняє всім країнам, в тому числі постійним членам Радбезу, передавати такі види зброї з Ірану без попереднього схвалення Радою Безпеки. Такого схвалення, звісно, не було", - зазначила Томас-Грінфілд.
Вона нагадала, що Україна, США, Франція, Британія та інші країни "належним чином повідомили про ці порушення в ООН" і надали ООН додаткову інформацію.
"Організація Об’єднаних Націй повинна відповісти на зростаючі заклики міжнародної спільноти та розслідувати ці порушення", - підкреслила Томас-Грінфілд.
Вона уточнила, що Резолюція 2231 надає повноваження генеральному секретареві ООН для такого розслідування.
Російська Федерація використовує іранські дрони для нанесення ударів по території України. Захід неодноразово заявляв про те, що Росія домовилась з Тегераном про поставки БпЛА, однак Москва й Іран довгий час всіляко відкидали ці звинувачення.
Після надання реальних доказів застосування ворогом безпілотників іранського виробництва - Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.
Британська розвідка повідомила, що Росія перейшла від отримання невеликих іранських партій БПЛА повітряним транспортом до більших партій за допомогою кораблів з Ірану через Каспійське море.
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