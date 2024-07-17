Україна та Чехія домовилися про співпрацю у боротьбі зі злочинністю

Очільник МВС зазначив, що співпраця з чеськими колегами у напрямку боротьби зі злочинністю є однією з найактивніших серед країн Європи. Лише з початку цього року між поліцейськими відомствами двох країн було здійснено понад 2000 контактів.

"Ми разом успішно втілюємо проєкт «Кібербезпека», беремо участь в роботі Ukrainian Task Force, створеної на базі Європолу для запобігання випадкам торгівлі людьми", - зазначив Клименко.

За його словами, оновлена Угода забезпечує співпрацю у сфері попередження, виявлення та боротьби зі злочинністю, а також активізує процес обміну інформацією та реагування на виклики, що стоять перед нашими державами.

Клименко додав, що попередня Угода між урядами України та Чехії у цій сфері була укладена понад 25 років тому. За цей час законодавство змінилося і запрацювали нові правоохоронні органи.