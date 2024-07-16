Чехія вироблятиме в Україні патрони та штурмові гвинтівки Colt
Україна та Чехія підписали дві угоди у сфері оборонної промисловості. Мова про виробництво патронів та штурмових гвинтівок Colt.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції зі своїм чеським колегою Петром Фіалою.
За словами Шмигаля, на зустрічі з Фіалою було обговорено постачання для українського війська нових видів озброєння, підготовку та реабілітацію військових та нові спільні проекти. Також було підписано дві угоди у сфері оборонної промисловості.
"Сьогодні маємо підписані дві важливі угоди серед інших угод у сфері, власне, оборонної промисловості. В Україні буде побудований новий патронний завод - угода підписана між Sellier & Bellot та "Укроборонсервіс", - розповів Шмигаль.
Друга підписана угода - це виробництво штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group в Україні. Це угода між Ceska Zbrojovka та відповідним українським підприємством. Яким саме, Шмигаль не уточнив, заявивши про міркування безпеки.
Ініціатива Чехії щодо снарядів для України
Напочатку року Чехія проявила ініціативу щодо закупівель снарядів для України. Кошти для цього надали вже понад 15 країн Заходу.
У червні прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала розповів, що в Україну вже прибула перша партія боєприпасів у рамках ініціативи його країни.
А наступного дня джерело РБК-Україна в Генштабі ЗСУ розповіло, що різниця у кількості пострілів між Україною та Росією скоротилася більш ніж удвічі.
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