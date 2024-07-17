Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью

Глава МВД отметил, что сотрудничество с чешскими коллегами в направлении борьбы с преступностью является одним из самых активных среди стран Европы. Только с начала этого года между полицейскими ведомствами двух стран было реализовано свыше 2000 контактов.

"Мы вместе успешно воплощаем проект "Кибербезопасность", участвуем в работе Ukrainian Task Force, созданной на базе Европола для предотвращения случаев торговли людьми", - отметил Клименко.

По его словам, обновленное Соглашение обеспечивает сотрудничество в сфере предупреждения, выявления и борьбы с преступностью, а также активизирует процесс обмена информацией и реагирования на вызовы, стоящие перед нашими государствами.

Клименко добавил, что предыдущее Соглашение между правительствами Украины и Чехии в этой сфере было заключено более 25 лет назад. За это время законодательство изменилось и заработали новые правоохранительные органы.