Україна та Чехія домовилися про співпрацю у боротьбі зі злочинністю
Уряди України та Чеської Республіки підписали Угоду про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю та забезпечення публічного порядку та безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Очільник МВС зазначив, що співпраця з чеськими колегами у напрямку боротьби зі злочинністю є однією з найактивніших серед країн Європи. Лише з початку цього року між поліцейськими відомствами двох країн було здійснено понад 2000 контактів.
"Ми разом успішно втілюємо проєкт «Кібербезпека», беремо участь в роботі Ukrainian Task Force, створеної на базі Європолу для запобігання випадкам торгівлі людьми", - зазначив Клименко.
За його словами, оновлена Угода забезпечує співпрацю у сфері попередження, виявлення та боротьби зі злочинністю, а також активізує процес обміну інформацією та реагування на виклики, що стоять перед нашими державами.
Клименко додав, що попередня Угода між урядами України та Чехії у цій сфері була укладена понад 25 років тому. За цей час законодавство змінилося і запрацювали нові правоохоронні органи.
Співпраця України з Чехією
У вівторок, 16 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав з офіційним візитом Чехію. За підсумками візиту глава уряду зазначив, що ЗСУ вже отримали частину снарядів за чеською ініціативою. Це значно покращило позиції наших захисників на фронті.
Крім того, уряди двох країн підписали дві угоди у сфері оборонної промисловості. Зокрема, йдеться про виробництво патронів та штурмових гвинтівок Colt.
Водночас президент Чехії Петр Павел заявив, що нинішньої підтримки партнерів недостатньо, щоб вбити росіян з окупованих територій України.
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