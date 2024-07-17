Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью
Правительства Украины и Чешской Республики подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и обеспечения публичного порядка и безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
Глава МВД отметил, что сотрудничество с чешскими коллегами в направлении борьбы с преступностью является одним из самых активных среди стран Европы. Только с начала этого года между полицейскими ведомствами двух стран было реализовано свыше 2000 контактов.
"Мы вместе успешно воплощаем проект "Кибербезопасность", участвуем в работе Ukrainian Task Force, созданной на базе Европола для предотвращения случаев торговли людьми", - отметил Клименко.
По его словам, обновленное Соглашение обеспечивает сотрудничество в сфере предупреждения, выявления и борьбы с преступностью, а также активизирует процесс обмена информацией и реагирования на вызовы, стоящие перед нашими государствами.
Клименко добавил, что предыдущее Соглашение между правительствами Украины и Чехии в этой сфере было заключено более 25 лет назад. За это время законодательство изменилось и заработали новые правоохранительные органы.
Сотрудничество Украины с Чехией
Во вторник, 16 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил с официальным визитом Чехию. По итогам визита глава правительства отметил, что ВСУ уже получили часть снарядов в рамках чешской инициативы. Это значительно улучшило позиции наших защитников на фронте.
Кроме того, правительства двух стран подписали два соглашения в сфере оборонной промышленности. В частности, речь идет о производстве патронов и штурмовых винтовок Colt.
В то же время президент Чехии Петр Павел заявил, что нынешней поддержки партнеров недостаточно, чтобы выбить россиян с оккупированных территорий Украины.
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