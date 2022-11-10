Україна та Чехія будуть разом виготовляти військову техніку та боєприпаси

"Вчора, 9 листопада, Державний концерн «Укроборонпром» та Міжурядова агенція оборонної співпраці (AMOS) при Міністерстві оборони Чеської Республіки підписали угоду про створення спільного оборонного кластеру згідно з досягнутими минулого тижня домовленостями між президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що створення оборонного кластеру передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях), розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.

Для реалізації цих планів залучатимуть провідні українські та чеські оборонні підприємства, а також міжнародних фінансових донорів.

"Чеська Республіка стане надійним промисловим тилом для української оборони та всього оборонно-промислового комплексу", - зауважив заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечний.