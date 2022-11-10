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Україна та Чехія будуть разом виготовляти військову техніку та боєприпаси

Фото: Україна та Чехія створюють спільний оборонний кластер (t.me/UOP_Official/960)
Автор: Тетяна Степанова

Україна та Чехія засновують спільний оборонний кластер для виробництва військової техніки і боєприпасів, співпраці у сфері ремонту та розробок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tеlegram ДК "Укроборонпром".

"Вчора, 9 листопада, Державний концерн «Укроборонпром» та Міжурядова агенція оборонної співпраці (AMOS) при Міністерстві оборони Чеської Республіки підписали угоду про створення спільного оборонного кластеру згідно з досягнутими минулого тижня домовленостями між президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що створення оборонного кластеру передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях), розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.

Для реалізації цих планів залучатимуть провідні українські та чеські оборонні підприємства, а також міжнародних фінансових донорів.

"Чеська Республіка стане надійним промисловим тилом для української оборони та всього оборонно-промислового комплексу", - зауважив заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечний.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Міністерстві закордонних справ Чехії закликали до створення спеціального трибуналу над вищим керівництвом Росії за скоєні в Україні військові злочини.

Також раніше ми писали, що Україна і Чехія домовились про нові санкції для Росії, а також підписали меморандуми, які підтримуватимуть українську економіку.

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