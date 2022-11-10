RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина и Чехия будут вместе производить военную технику и боеприпасы

Фото: Украина и Чехия создают общий оборонный кластер (t.me/UOP_Official/960)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и Чехия создают совместный оборонный кластер для производства военной техники и боеприпасов, сотрудничества в сфере ремонта и разработок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГК "Укроборонпром".

"Вчера, 9 ноября, Государственный концерн "Укроборонпром" и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества (AMOS) при Министерстве обороны Чешской Республики подписали соглашение о создании совместного оборонного кластера в соответствии с достигнутыми на прошлой неделе договоренностями между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Чешской Республики" Петром Фиалой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что создание оборонного кластера предполагает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров (как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах), развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров

Для реализации этих планов будут привлекаться ведущие украинские и чешские оборонные предприятия, а также международные финансовые доноры.

"Чешская Республика станет надежным промышленным тылом для украинской обороны и всего оборонно-промышленного комплекса", - отметил заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечный.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Министерстве иностранных дел Чехии призвали к созданию специального трибунала над высшим руководством России за совершенные в Украине военные преступления.

Также раньше мы писали, что Украина и Чехия договорились о новых санкциях для России, а также подписали меморандумы, которые будут поддерживать украинскую экономику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияВоенная техника