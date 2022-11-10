Украина и Чехия будут вместе производить военную технику и боеприпасы

"Вчера, 9 ноября, Государственный концерн "Укроборонпром" и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества (AMOS) при Министерстве обороны Чешской Республики подписали соглашение о создании совместного оборонного кластера в соответствии с достигнутыми на прошлой неделе договоренностями между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Чешской Республики" Петром Фиалой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что создание оборонного кластера предполагает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров (как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах), развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров

Для реализации этих планов будут привлекаться ведущие украинские и чешские оборонные предприятия, а также международные финансовые доноры.

"Чешская Республика станет надежным промышленным тылом для украинской обороны и всего оборонно-промышленного комплекса", - отметил заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечный.