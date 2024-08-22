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Україна та Британія продовжили безмитну торгівлю на п'ять років

Фото: Юлія Свириденко, перший віце-прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Верховна Рада ратифікувала угоду з Британією про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Вона передбачає продовження безмитної торгівлі між країнами до 2029 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

"Сьогодні Верховна Рада завершила внутрішні процедури, необхідні для набуття чинності Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією в частині лібералізації торгівлі. До 2029 року передбачається скасування всіх ввізних мит, а також тарифних квот у двосторонній торгівлі", - розповіла перший віце-прем'єр, міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, це дозволить відкрити для українських виробників новий ринок збуту, зміцнить експортний потенціал України та сприятиме розвитку бізнесу та національної економіки.

Як уточнили у Мінекономіки, угода діятиме до 31 березня 2029 року. Але це стосується не всіх продуктів - безмитну торгівлю яйцями та продуктами з м'яса птиці буде продовжено на 2 роки - до 1 квітня 2026 року.

Таким чином, Україні вдасться нарощувати експорт до Британії товарів, які традиційно поставлялися на британський ринок. Мова про борошно, зерно, молочну продукцію, м'ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, цукор і не тільки.

 

Що передувало

Варто зауважити, що Британія заявляла про продовження безмитної торгівлі з Україною на п'ять років ще 8 лютого цього року.

Міністерство бізнесу та торгівлі Великої Британії наголошувало, що таке рішення дозволить забезпечити необхідну довгострокову підтримку економіки України.

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