Украина и Британия продлили беспошлинную торговлю на пять лет

"Сегодня Верховная Рада завершила внутренние процедуры, необходимые для вступления в силу Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией в части либерализации торговли. До 2029 года предполагается отмена всех ввозных пошлин, а также тарифных квот в двусторонней торговле", - рассказала первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, это позволит открыть для украинских производителей новый рынок сбыта, укрепит экспортный потенциал Украины и будет способствовать развитию бизнеса и национальной экономики.

Как уточнили в Минэкономики, соглашение будет действовать до 31 марта 2029 года. Но это касается не всех продуктов - беспошлинная торговля яйцами и продуктами из мяса птицы будет продлена на 2 года - до 1 апреля 2026 года.

Таким образом, Украине удастся наращивать экспорт в Британию товаров, которые традиционно поставлялись на британский рынок. Речь о муке, зерне, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, сахаре и не только.