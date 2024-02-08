Британія продовжила безмитну торгівлю з Україною на 5 років, але є нюанс

Велика Британія в четвер заявила, що продовжить безмитну торгівлю з Україною до 2029 року. При цьому є товари, на які цей термін встановлено не на 5 років, а на два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Так, Міністерство бізнесу та торгівлі Великої Британії повідомило, що безмитну торгівлю буде продовжено на всі товари на п'ять років, за винятком яєць та птиці, термін дії якої буде продовжено на два роки. При цьому, як наголошують у відомстві, британські фірми також виграють від скасування мит на експорт до України.

"Ця угода забезпечує таку необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її підприємствам та людям, що має вирішальне значення для її відновлення", - заявив молодший міністр торгівлі Грег Хендс.

Він додав, що підтримка Великої Британії продовжуватиметься "доти, доки це необхідно".

Нагадаємо, Британія зняла мита на всю свою торгівлю з Україною після початку російського вторгнення в Україну майже два роки тому. Раніше діяла домовленість, що угода триватиме до березня 2024 року.

Безмитна торгівля України з ЄС

Буквально 7 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль привітав рішення Єврокомісії продовжити до червня 2025 року повне скасування мит на українську продукцію, яка разом із угодою про асоціацію забезпечить Україні так званий "економічний безвіз". При цьому, за словами Шмигаля, Україна розраховує закріпити скасування мит на товари в угоді про асоціацію з ЄС.

Нагадаємо, наприкінці січня РБК-Україна писала, що Європейська комісія офіційно запропонувала продовжити відміну імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Але водночас було запропоновано обмеження щодо імпорту. Вони стосувалися чотирьох видів продукції з України, а саме м'ясо птиці, яйця та цукор.