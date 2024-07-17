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Україна та Бельгія підписали угоду про відновлення на 150 млн євро

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Київ та Брюссель підписали угоду про співпрацю. Бельгія інвестує близько 150 млн євро протягом чотирьох років у відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства закордонних справ (МЗС) Бельгії.

Як розповідає місцеве видання Belga, угода:

  • передбачає інвестиції у відновлення України обсягом 150 млн євро (164 млн доларів) протягом чотирьох років;
  • дозволяє Бельгійському агентству зі співпраці Enabel долучитись до відновлення постраждалих регіонів країни. Основа діяльність планується у Київській та Чернігівській областях; 
  • передбачає співпрацю у відновленні критичної інфраструктури, а також облаштуванні комфортних укриттів у школах. 

Перший транш у розмірі 20 млн євро (21,88 млн доларів) буде направлений на децентралізовані енергетичні установки у Києві та передмістях. Зокрема Брюссель планує підтримати відновлення генераторів, а також сонячних панелей у медичних закладах й школах. 

Підтримка з боку Бельгії 

Бельгія надає допомогу Україні від самого початку повномасштабної війни. Зокрема нещодавно країни підписали угоду про гарантії безпеки. Згідно з документом, цьогоріч Брюссель надасть  щонайменше 977 мільйонів військової допомоги. Зокрема була вказана точна кількість F-16, які Україна отримає від союзника  до 2028 року. 

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Бельгія