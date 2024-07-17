Україна та Бельгія підписали угоду про відновлення на 150 млн євро

Як розповідає місцеве видання Belga, угода:

передбачає інвестиції у відновлення України обсягом 150 млн євро (164 млн доларів) протягом чотирьох років;

дозволяє Бельгійському агентству зі співпраці Enabel долучитись до відновлення постраждалих регіонів країни. Основа діяльність планується у Київській та Чернігівській областях;

передбачає співпрацю у відновленні критичної інфраструктури, а також облаштуванні комфортних укриттів у школах.

Перший транш у розмірі 20 млн євро (21,88 млн доларів) буде направлений на децентралізовані енергетичні установки у Києві та передмістях. Зокрема Брюссель планує підтримати відновлення генераторів, а також сонячних панелей у медичних закладах й школах.

Підтримка з боку Бельгії

Бельгія надає допомогу Україні від самого початку повномасштабної війни. Зокрема нещодавно країни підписали угоду про гарантії безпеки. Згідно з документом, цьогоріч Брюссель надасть щонайменше 977 мільйонів військової допомоги. Зокрема була вказана точна кількість F-16, які Україна отримає від союзника до 2028 року.