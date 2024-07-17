Украина и Бельгия подписали соглашение о восстановлении на 150 млн евро

Как рассказывает местное издание Belga, соглашение:

предусматривает инвестиции в восстановление Украины объемом 150 млн евро (164 млн долларов) в течение четырех лет;

позволяет Бельгийскому агентству по сотрудничеству Enabel приобщиться к восстановлению пострадавших регионов страны. Основа деятельность планируется в Киевской и Черниговской областях;

предусматривает сотрудничество в восстановлении критической инфраструктуры, а также обустройстве комфортных укрытий в школах.

Первый транш в размере 20 млн евро (21,88 млн долларов) будет направлен на децентрализованные энергетические установки в Киеве и пригородах. В частности, Брюссель планирует поддержать восстановление генераторов, а также солнечных панелей в медицинских учреждениях и школах.

Поддержка со стороны Бельгии

Бельгия оказывает помощь Украине с самого начала полномасштабной войны. В частности недавно страны подписали соглашение о гарантиях безопасности. Согласно документу, в этом году Брюссель предоставит не менее 977 миллионов военной помощи. В частности было указано точное количество F-16, которые Украина получит от союзника до 2028 года.