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Україна та Бельгія підписали угоду про гарантії безпеки

Фото: Володимир Зеленський і Александр де Кроо (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Україна та Бельгія підписали угоду про гарантії безпеки. Це вже 11 подібний договір для Києва.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Сьогодні в Брюсселі ми з прем'єр-міністром Александром де Кроо підписали двосторонню угоду про безпеку і довгострокову підтримку між Україною і Бельгією", - повідомив він. 

Документ включає в себе щонайменше 977 мільйонів євро як військову допомогу Бельгії Україні цього року, а також зобов'язання Бельгії надати Києву підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди.

"Уперше в такій угоді вказується точна кількість винищувачів F-16 - 30, які будуть доставлені до України до 2028 року, причому перший із них прибуде вже цього року", - повідомив Зеленський. 

Угода гарантує Бельгії своєчасну безпекову допомогу, сучасну бронетехніку, техніку для задоволення потреб ВПС і ППО України, військово-морську безпеку, розмінування, участь у коаліції артилерійських боєприпасів і військову підготовку. 

Документ також передбачає оборонне промислове співробітництво, підтримку української формули миру, посилення санкцій проти Росії, компенсацію збитків, правосуддя для агресора, використання заморожених російських активів і відновлення економіки.

Україна та Бельгія також поглиблять свою співпрацю в галузі розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації. Бельгія також висловлює підтримку майбутньому членству України в ЄС і НАТО.

"Я дякую прем'єр-міністру де Кроо, його уряду й усім бельгійцям за їхню непохитну та довготривалу підтримку України", - додав Зеленський. 

Гарантії безпеки

З початку 2024 року Україна підписала двосторонні угоди щодо безпеки з 10 країнами. При цьому обговорення таких документів розпочалося у 2023 році.

Вони надаватимуть підтримку Україні в оборонному секторі та за його межами. Тому Київ хоче отримати допомогу у нинішній війні та у разі можливого повторення російської агресії.

Напередодні Зеленський підписав угоду щодо безпеки з прем'єром Іспанії Педро Санчесом.

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