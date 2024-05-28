Украина и Бельгия подписали соглашение о гарантиях безопасности. Это уже 11 подобный договор для Киева.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.
"Сегодня в Брюсселе мы с премьер-министром Александром де Кроо подписали двустороннее соглашение о безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Бельгией", - сообщил он.
Документ включает в себя не менее 977 миллионов евро в качестве военной помощи Бельгии Украине в этом году, а также обязательство Бельгии предоставить Киеву поддержку в течение десятилетнего срока действия соглашения.
"Впервые в таком соглашении указывается точное количество истребителей F-16 - 30, которые будут доставлены в Украину до 2028 года, причем первый из них прибудет уже в этом году", - сообщил Зеленский.
Соглашение гарантирует Бельгии своевременную помощь в области безопасности, современную бронетехнику, технику для удовлетворения потребностей ВВС и ПВО Украины, военно-морскую безопасность, разминирование, участие в коалиции артиллерийских боеприпасов и военную подготовку.
Документ также предусматривает оборонное промышленное сотрудничество, поддержку украинской формулы мира, усиление санкций против России, компенсацию ущерба, правосудие для агрессора, использование замороженных российских активов и восстановление экономики.
Украина и Бельгия также углублят свое сотрудничество в области разведки, кибербезопасности и противодействия дезинформации. Бельгия также выражает поддержку будущему членству Украины в ЕС и НАТО.
"Я благодарю премьер-министра де Кроо, его правительство и всех бельгийцев за их непоколебимую и долговременную поддержку Украины", - добавил Зеленский.
С начала 2024 года Украина подписала двусторонние соглашения о безопасности с 10 странами. При этом обсуждение таких документов началось в 2023 году.
Они будут оказывать поддержку Украине в оборонном секторе и за его пределами. Поэтому Киев хочет получить помощь в нынешней войне и в случае возможного повторения российской агрессии.
Накануне Зеленский подписал соглашение по безопасности с премьером Испании Педро Санчесом.
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