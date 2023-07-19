Україна створює тимчасовий маршрут для експорту зерна Чорним морем, - ЗМІ

Україна вирішила створити тимчасовий маршрут для того, щоб продовжити експорт продовольства Чорним морем після виходу Росії із "зернової угоди".
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це йдеться в офіційному листі України для Міжнародної організації судноплавства ООН.
За даними видання, у листі сказано, що Україна "ухвалила рішення встановити на тимчасовій основі рекомендований морський маршрут".
"Його мета - сприяти розблокуванню міжнародного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря", - наголошується у листі.
При цьому уточнюється, що маршрут проходитиме через територіальні води та виняткову морську економічну зону Румунії.
Нагадаємо, останні кілька місяців Росія продовжувала блокувати дію "зернової угоди", в рамках якої Україна мала можливість експортувати своє продовольство Чорним морем.
Дія домовленостей завершувалась 17 липня, і Росія того ж дня заявила, що не продовжуватиме "зернову угоду". Чиновники країни-агресора поскаржилися, що умови їхньої країни нібито не виконують.
Пізніше президент України Володимир Зеленський офіційно запропонував Туреччині та ООН продовжити дію Чорноморської угоди без участі РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.