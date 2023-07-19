Україна створює тимчасовий маршрут для експорту зерна Чорним морем, - ЗМІ

Україна вирішила створити тимчасовий маршрут для того, щоб продовжити експорт продовольства Чорним морем після виходу Росії із "зернової угоди".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian , про це йдеться в офіційному листі України для Міжнародної організації судноплавства ООН.

За даними видання, у листі сказано, що Україна "ухвалила рішення встановити на тимчасовій основі рекомендований морський маршрут".

"Його мета - сприяти розблокуванню міжнародного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря", - наголошується у листі.

При цьому уточнюється, що маршрут проходитиме через територіальні води та виняткову морську економічну зону Румунії.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, останні кілька місяців Росія продовжувала блокувати дію "зернової угоди", в рамках якої Україна мала можливість експортувати своє продовольство Чорним морем.

Дія домовленостей завершувалась 17 липня, і Росія того ж дня заявила, що не продовжуватиме "зернову угоду". Чиновники країни-агресора поскаржилися, що умови їхньої країни нібито не виконують.

Пізніше президент України Володимир Зеленський офіційно запропонував Туреччині та ООН продовжити дію Чорноморської угоди без участі РФ.