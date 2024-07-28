Україна створить план щодо досягнення миру до кінця листопада, - Зеленський

Що ще сказав Зеленський

В інтерв'ю NHK президент заявив, що вибори у США матимуть значний вплив на надії України на мир.

За його словами, у липні українські чиновники вже зв'язалися з передвиборчими штабами колишнього президента США Дональда Трампа і віцепрезидента США Камали Гарріс.

Також Зеленський повідомив, що в ході телефонної розмови з Трампом, колишній президент США сказав, що доступний для будь-яких питань.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за інформацією видання TIME, Дональд Трамп у разі перемоги на виборах може схилити Україну до миру в інтересах Росії. Передбачається, що він, можливо, скоротить військову допомогу офіційному Києву і таким чином, підштовхне Україну сісти за стіл переговорів.

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