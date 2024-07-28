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Зеленський про вибори в США: матимуть значний вплив на надії України на мир

Неділя 28 липня 2024 19:01
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Зеленський про вибори в США: матимуть значний вплив на надії України на мир Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Вибори президента США, які відбудуться 5 листопада цього року, матимуть значний вплив на надії України на мир.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю японському телеканалу NHK.

Торкнувшись теми колишнього президента США Дональда Трампа, Зеленський зазначив, що президентські вибори в США в листопаді матимуть вплив на надії України на мир.

За його словами, українські чиновники вже зв'язалися з передвиборчими штабами Трампа та віце-президента США Камали Гарріс цього місяця.

Також Зеленський розповів, що час телефонної розмови із Трампом він запросив колишнього президента США відвідати Україну.

"Якщо пан Трамп хоче дізнатися щось про Україну, він може приїхати і побачити це сам чи спитати мене", - сказав він в інтерв'ю.

Крім того, Зеленський повідомив, що Трамп доступний для будь-яких питань.

"Ми спілкувалися з його командою. Містер Трамп сказав мені, що він доступний для будь-яких питань, і я маю номер телефону", - додав український лідер.

Нагадаємо, що за інформацією журналу TIME, Дональд Трамп у разі переобрання на пост президента, можливо, скоротить військову допомогу Україні і підштовхне Київ до мирної угоди в інтересах Росії.

Раніше РБК-Україна розбирало, як Трамп ставиться до України, президента Володимира Зеленського, і чи є у колишнього президента США план миру.

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Зеленський про вибори в США: матимуть значний вплив на надії України на мир
Зеленський про вибори в США: матимуть значний вплив на надії України на мир
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