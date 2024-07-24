Трамп може спробувати схилити Україну до миру в інтересах Росії, - Time

За даними видання, офіційні особи в Києві витратили місяці на роздуми про те, що перемога Дональда Трампа може означати для їхньої війни з Росією. Багато хто з них дійшов висновку, що історія поваги до автократів, таких як Владімір Путін, і "трансакційний" підхід до зовнішньої політики, може призвести до катастрофи для України.

Однак, зазначає TIME, "не всі прогнози настільки жахливі, як можна було б очікувати". Один з українських чиновників на умовах анонімності розповів виданню, що в разі перемоги кандидата від Республіканської партії, "перші вісім чи десять місяців, тобто весь 2025 рік, будуть дуже важкими".

"Трамп, скоріш за все, скоротить допомогу Україні та підштовхне Зеленського до ухвалення мирної угоди, що буде сильно перекошена на користь Росії. Як і попередні президенти США, на початку свого терміну Трамп також може прагнути перезавантаження відносин із Володимиром Путіним. Однак із часом він побачить, що Путіну не можна довіряти", - припустив урядовець.

Співрозмовник також не виключив, що новий президент США зрештою усвідомить, "що Путіну немає ніякого діла до нього та його порядку денного" і "саме тоді ми можемо почати бачити певні переваги від Трампа, адже він не захоче, щоб Путін із ним грав".

Крім того, зазначає TIME, намагаючись переконати Трампа і його майбутнього віце-президента Джей Ді Венса, українці також розраховують на допомогу союзників у Європі й американського військово-промислового комплексу, що може отримати величезні прибутки від продовження виробництва зброї для потреб ЗСУ.

"Вони можуть пояснити (Трампу. - ред.), чому це вигідно багатьом людям в Америці, особливо в "червоних" штатах (штати, в яких на виборах підтримують кандидатів-республіканців. - ред.). Це створює робочі місця. Це підтримує економіку", - зазначив виданню український чиновник.