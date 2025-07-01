Україна створить нові заводи озброєння з партнерами по "Рамштайну"

Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про запуск нової програми спільного виробництва озброєння з міжнародними партнерами - як в Україні, так і в країнах-учасницях формату "Рамштайн"
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
За його словами, це дозволить значно посилити оборонний потенціал держави.
"Запускаємо програму спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами - в Україні та в країнах-учасниках "Рамштайну", - заявив очільник Міноборони.
За словами Умєрова, Україна володіє безцінним досвідом сучасної війни, ефективним озброєнням і технікою, яка вже випробувана на полі бою. Це дає змогу запропонувати новий формат військово-промислової співпраці, у якому Україна виступає як рівноправний партнер на світовому ринку озброєнь.
У межах ініціативи українські оборонні підприємства невдовзі отримають спеціальний правовий та податковий режим, який дозволить модернізувати і масштабувати виробництво, а також будувати нові заводи й виробничі майданчики. Йдеться як про потужності в Україні, так і за кордоном - у державах, що входять до Контактної групи з питань оборони.
Озброєння, вироблене в межах програми, постачатиметься Силам оборони України до завершення війни.
Крім того, Міністерство оборони спільно з парламентським Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики презентувало підприємствам оборонно-промислового комплексу пакет із чотирьох законопроєктів. Документи передбачають зміни до податкового, митного, бюджетного законодавства та Кримінального кодексу і спрямовані на розвиток галузі й підвищення безпеки виробництва.
За словами міністра, перше голосування щодо цих змін у Верховній Раді заплановане вже на липень. Уряд розраховує на підтримку депутатів.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Франції анонсував, що французькі автомобільна та оборонна компанії вироблятимуть дрони в Україні. Пізніше глави Міноборони України та Франції обговорили спільне виробництво зброї.
Видання Euronews з посилання на джерела повідомило, що автомобільна компанія Renault допомагатиме з виробництвом дронів в Україні. Корпорація співпрацюватиме з французькою оборонною компанією "в десятках або сотнях кілометрів" від лінії фронту.
А ось президент України Володимир Зеленський повідомив, що потенціал оборонного виробництва України перевищує 35 мільярдів доларі, але близько 40% усього потенціалу не має необхідного фінансування.
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