Україна створила п’ять спільних підприємств із західними виробниками зброї, - Шмигаль

"Ми працюємо дуже щільно з лідерами ринку озброєнь світу. Уже можемо говорити про п'ять укладених контрактів і створення п'яти спільних підприємств в Україні у співпраці з західними виробниками озброєнь, нашими партнерами", - сказав Шмигаль.

Він додав, що робота продовжується і цих підприємств буде десятки.

"Уже цього року я переконаний ми будемо бачити також, або не будемо бачити, тому що деякі з них ми створюємо підприємства непублічно. Ми комунікуємо, де вони створюються для того, щоб забезпечити їх безпеку", - зазначив прем'єр.

За його словами, провідні світові виробники зброї, такі як Day & Zimmermann, Northrop Grumman, Lockheed Martin та інші, сьогодні розглядають можливість бути присутніми в Україні.

Спільне виробництво зброї

Нагадаємо, Україна зараз активно домовляється з іншими країнами про спільне оборонне виробництво.

Зокрема, нещодавно Україна та Бельгія підписали меморандум про спільне виробництво озброєнь.

Також німецьке оборонне підприємство Rheinmetall запустить свій завод в Україні вже цього року. Там розпочнеться спільне виробництво озброєнь, а також проходитиме ремонт західної техніки.